Vittoria Ferragni, grosso equivoco con papà Fedez: ha fame ma cerca nel posto sbagliato

Fedez culla Vittoria Lucia Ferragni e la neonata lo spiazza. La secondogenita di Chiara Ferragni e Fedez è a casa da un paio di giorni e sembra passare da una poppata estatica a un sonnellino profondo. Beata tra mamma e papà. La Ferragni condivide molti momenti della sua nuova vita, allattamento compreso, su Instagram, ma oggi è spuntata una storia particolare. Fedez la stava coccolando sul petto quando la neonata affamata ha cercato il capezzolo e ha iniziato a succhiare dalla maglietta. "Ehi, no, amore, no, no, io non ho le tettine, non ce l'ho" ha detto un divertito Fedez mentre una Vittoria sconcertata continuava a muovere la bocca senza trovare soddisfazione al suo desiderio di sazietà. In sottofondo, Chiara ha esclamato con tenerezza: "Amoreee". Vittoria è nata il 23 marzo e il 25 ha "conosciuto" Leone che finora si è dimostrato piuttosto geloso della sorellina: è restio a darle tanti baci, ha manifestato tutta la sua paura che gli rubi la pappa e ha fatto finta di non vederla in un'incantevole disegno di un fan. (di Giada Oricchio)

