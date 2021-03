Italia in zona rossa: il digital marketing in tempi di restrizioni dovute alla pandemia, il metodo Dominanza

24 marzo 2021 a

Pandemia inarrestabile. Un Italia in zone colorate con restrizioni di ogni sorta da oltre un anno. Non solo di salute soffre il nostro bel Paese, ma, anche l’economia, il mondo delle piccole e medie imprese. “Tra le strategie per tenere alta la propria economia” – spiega Matteo Zoccoletti, socio fondatore di Dominanza Digitale – “il digital marketing si riconferma la scelta più efficace per creare traffico e vendita, anche quando il paese è chiuso. In quest’ultimo anno, molte aziende hanno goduto di un vero e proprio paracadute che ha consentito, non solo di stare a galla in un momento difficilissimo, ma – in molti casi – di rinascere con nuova veste” Dominanza Digitale fa proprio questo, dicono dal Team della società nata nel 2015 e che sede a Roma e Milano. “Investire bene e programmare” – sottolinea Zoccoletti – “le aziende che hanno saputo cambiare il modo di vedere le cose, quelle che hanno agito con una visione positiva e si sono riattivate sul mercato digitale. Essere presenti digitalmente, significa tracciare dati di potenziali clienti, lavorare sul proprio branding online ed investire su una struttura di marketing consolidata, in grado di prevedere in anticipo, il costo di acquisizione di un cliente”.

Il mercato digitale si basa sul tracciamento, sui dati e sull'advertsing. Nonostante ciò, il branding ed il relativo posizionamento di un brand sono ancora un pre-requisito essenziale, anche nel mercato digitale. “Le persone non comprano dal tuo e-commerce o non entrano nel tuo negozio, non per il fatto che le tue campagne non sono performanti o l'influencer che hai scelto non è l'influencer adatta, ma semplicemente perché non possiedi un bel brand, non si fidano della tua azienda o non hai posizionato il tuo brand nella mente del tuo potenziale cliente”, ribadisce il manager. In un mercato sempre più saturo e competitivo, il metodo Dominanza si esprime e realizza su più fronti, in particolare, con grande attenzione legata al branding e ad una forte struttura di marketing. “Ad oggi se parliamo di Marketing Digitale non possiamo non parlare di social advertising” – sottolinea Il manager – “E non possiamo, al contempo, prescindere dal brand positioning. Sia nell'online che nell'offline, se si è sprovvisti di forte aspetto differenziante è difficile emergere”.

