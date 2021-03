Il collagene, cura innovativa e alleato nel trattamento dell'osteoporosi

24 marzo 2021 a

L'osteoporosi è una patologia molto diffusa in tutto il mondo, che causa la perdita di densità ossea e l'indebolimento dello scheletro provocando un peggioramento della qualità della vita. E' una malattia pericolosa poiché non dà sintomi evidenti del suo arrivo ed è per questo che viene chiamata anche "malattia silente". Le cure farmacologiche utilizzate sono poco efficaci e causano molti effetti collaterali, ciò spinge il 40% delle persone affette da osteoporosi a cercare una strada alternativa. Ad oggi vi è finalmente una cura innovativa per combattere l'osteoporosi, che si è dimostrata efficace e non presenta controindicazioni ed effetti collaterali che danneggiano la salute del paziente. Di cosa stiamo parlando? Continua a leggere!

LA SCOPERTA DEL COLLAGENE

Dopo anni di studi e ricerche approfondite, il dottor Zeggio ha individuato un trattamento alternativo naturale ed efficace in grado di fermare il corso della patologia e di invertire il degrado dei tessuti ridando alle ossa densità ed elasticità: questa cura innovativa si chiama Neogela un integratore di collagene idrolizzato purissimo.

L'idea del dottor Zeggio che sta alla base di questo rimedio è quella che la salute sia racchiusa nel DNA e che quindi il nostro organismo abbia le potenzialità sufficienti per potersi rigenerare se aiutato nel giusto modo. Fornendo al nostro corpo la materia prima di cui è composto, potremo favorire in modo naturale la salute dell'organismo e la rigenerazione dei tessuti. Le ossa compiono un continuo ciclo di rimodellamento in cui l'osso vecchio viene sostituito dall'osso nuovo ad opera di osteoblasti ed osteoclasti, le cellule responsabili rispettivamente della ricostruzione e distruzione del tessuto. Tutti noi siamo dotati di osteoblasti eppure, quando ci ammaliamo di osteoporosi, essi non riescono a lavorare perché non hanno a disposizione le sostanze necessarie per la rigenerazione dell'osso.

E di cosa è composto l'osso? Tutti sappiamo che al suo interno si trovano sali di calcio e vitamine...ma la maggior parte della matrice vivente dell'osso è composta di Collagene! Eh già, questa proteina compone l'80% dei tessuti del corpo e la troviamo in particolare dentro le ossa, nelle cartilagini, nei legamenti, nei capelli, nella pelle, nelle unghie e perfino negli occhi. Insomma, è la proteina più importante del nostro corpo. Il problema è che dopo una certa età smettiamo di produrla e, una volta consumata, l'unico modo per reintegrarla è assumerla tramite un integratore. La cura innovativa di Neogela si basa sull'idea di integrare ciò di cui il corpo è fatto per ritrovare il benessere: il collagene.

NEOGELA LA CURA INNOVATIVA

Il collagene di Neogela è stato studiato apposta per combattere Ostopenia, Osteoporosi, fratture ossee, Artrite e Artrosi. Si tratta infatti di un collagene di tipo 1 (quello di cui sono composte le ossa) di origine suina, il profilo più vicino a quello dell'essere umano. Inoltre queste caratteristiche che lo rendono il più efficace collagene per l'osteoporosi:

-granulometria finissima: per essere ben assorbito, i granuli della polvere devono essere finissimi;

-composizione aminoacidica: il collagene ha al suo interno diversi aminoacidi ma sono tre i principali che si trovano nelle ossa: licina, lisina, e idrossiproilna. Questi tre devono essere presenti in abbondanza all'interno di un buon integratore;

-sicurezza: il collagene è di origine animale ed è quindi importante che sia certificato, esente da quelle sostanze dannose che gli animali ingeriscono con l'alimentazione quali diossine, metalli pesanti, pcb. Neogela è certificato Accredia ed esente da qualsiasi sostanza tossica e allergene;

-purezza: mischiando al collagene altri nutrienti l'integratore diventa una miscela. Il problema delle miscele è che ognuno dei nutrienti ha modalità e tempi di assorbimento diversi e questo può rallentare l'efficacia del collagene stesso. Scopri come funziona e perché è così efficace il collagene di Neogela.

IL TEST DEL DOTTOR ZEGGIO

Il prodotto è stato brevettato dall'azienda vicentina Zeta 92 Srl che ha diritto esclusivo di distribuzione. Il dottor Zeggio iniziò ad usare il collagene già a partire dal 1993 per le fratture ossee, poi per l'artrosi e successivamente per contrastare l'osteoporosi. Per comprovare l'efficacia del collagene di Neogela, l'azienda ha selezionato sei donne con forme più o meno gravi di Osteoporosi che hanno partecipato ad un trial clinico assumendo il collagene di Neogela in modo continuativo per 90 giorni. Le partecipanti hanno effettuato sia prima che dopo i 90 giorni un esame radiologico, la MOC, per confrontare l'andamento del T-score e della densità ossea.

Il trial è stato eseguito con il supporto della Dottoressa Francesca Cosmi Professoressa di Meccanica e ideatrice del BesTest, un metodo all'avanguardia per diagnosticare l'osteoporosi brevettato negli Stati Uniti dall'Università di Trieste. Questo esame fornisce una misura della qualità dell'architettura ossea dell'elasticità e completa così il quadro fornito dalla densitometria.

Il test ha comprovato la reale efficacia del collagene: le analisi cliniche e radiologiche infatti hanno mostrato significative variazioni positive all'aumento dell'elasticità e della densità ossea.

COME USARE IL COLLAGENE

L'integratore è molto semplice da usare: si tratta di polvere insapore e inodore, che si scioglie istantaneamente nei liquidi caldi o può essere aggiunta a creme, yogurt o frullati. Assumendo la dose consigliata alla mattina con la prima colazione, darà i primi benefici già dopo qualche settimana in termini di riduzione del dolore. Per riscontrare variazioni a livello di t-score e quindi di densità ossea, è consigliata la ripetizione della MOC dopo 6/8 mesi di assunzione regolare di Neogela.

E' molto importante abbinare l'uso dell'integratore ad uno stile di vita sano e un'alimentazione adeguata che contenga i diversi nutrienti di cui hanno bisogno le ossa. E per questo che il team Neogela che ha a disposizione un nutrizionista e fornisce assistenza gratuita a tutti i suoi clienti. Il prodotto si acquista sul sito ufficiale https://neogela.com/integratore-per-le-ossa oppure attraverso un servizio clienti che mette a disposizione tre numeri di telefono e un indirizzo email. Per chi soffre di osteoporosi il collagene di Neogela è la cura innovativa che vi farà ritrovare il benessere.

