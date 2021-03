Sogese, professionalità al servizio del cliente

L'azienda livornese da oltre 40 anni mette a disposizione i suoi prodotti e i suoi servizi a diversi settori

19 marzo 2021 a

a

a

Sogese è una società fondata a Livorno oltre 40 anni fa. Leader a livello internazionale nel noleggio e nella vendita di celle frigo, container marittimi, prefabbricati modulari e soluzioni abitative containerizzate, Sogese da oltre quattro decenni offre i propri servizi a una vasta clientela che abbraccia numerosi settori h24 e 7 giorni su 7. La continua aderenza al sistema di qualità UNI EN ISO 9001 2015 rappresenta lo strumento attraverso il quale viene assicurata la soddisfazione del cliente. L’insieme dei servizi di vendita e noleggio di container e unità abitative è organizzata e identificata in quattro marchi specifici e distinti.

IDEA FREDDO per il noleggio e la vendita di celle e container frigo di varie dimensioni e cubaggi. Le celle frigo IDEA FREDDO consentono lo stoccaggio a temperatura controllata, in un range che va da -40° a +40°, di generi alimentari e non (soprattutto chimici e farmaceutici). Dispositivi di controllo remoto consentono il comodo e continuo monitoraggio delle performance e la localizzazione del container anche a distanza attraverso una connessione internet e un pc o smartphone.

STOCKSOLUTION per il noleggio e la vendita di container marittimi ISO STANDARD di tipo dry da 10 e fino a 45 piedi. STOCKSOLUTION fornisce anche container speciali e opportunamente progettati per esigenze specifiche come container open side, open top, double door, flat racks, tanks, bulk container, military containers e storage containers.

QUICKBOX per il noleggio e la vendita di soluzioni abitative modulari prefabbricate “chiavi in mano”. La struttura viene realizzata in tempi brevissimi attraverso l’accoppiamento e la sovrapposizione di unità modulari prefabbricate, studiate per essere estremamente versatili nel trasporto, nell’assemblaggio e nella configurazione interna degli spazi, degli accessi e degli impianti.

HOME CONTAINER è il marchio dedicato allo sviluppo di una nuova concezione di spazio abitativo. HOME CONTAINER racchiude l’insieme dei servizi legati alla fornitura di ambienti abitativi ad elevato design realizzati all’interno di container da 20 e 40 piedi. Ogni container abitativo è progettato per garantire comfort attraverso una zona living, un angolo cottura e una zona notte servita da un bagno attrezzato. L’originalità consiste nel combinare la comodità di una casa all’interno di un container marittimo certificato per il trasporto intermodale, un mix di fattori che consente lo spostamento dell’unità abitativa in qualsiasi parte del mondo al costo più basso possibile.

I punti di forza che accomunano i quattro marchi e che rendono Sogese un’azienda globalmente riconosciuta e premiata nel suo settore sono la rete di vendita capillare e l'organizzazione logistica con consegne in tutto il mondo e il rilascio di certificazioni per l’imbarco secondo la normativa vigente, la possibilità di offrire soluzioni finanziarie flessibili come il noleggio operativo e di lungo termine, anche con riscatto finale, l'ampia gamma dei prodotti offerti come container marittimi ISO standard e container speciali per soluzioni altamente personalizzate. Sogese assicura inoltre un continuo supporto tecnico nella progettazione e assemblaggio della struttura prefabbricata o del container abitativo e la combinazione di una serie di accessori quali rampe, sistemi di allarme e protezione, scaffalature, sistemi di controllo remoto e registrazione dati per una migliore e più comoda fruibilità del container e del servizio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.