Gianluca Vacchi come non lo avete mai visto con sua figlia Blu Jerusalema

06 marzo 2021 a

Mr Enjoy commuove i fan con il video in versione mammo. L'imprenditore Gianluca Vacchi, diventato famoso per i suoi balletti social, rivoluziona i profili dove compaiono solo scatti e video mentre fa il mestiere più bello del mondo: il papà di Blu Jerusalema, la figlia nata dalla compagna Sharon Fonseca. Nel filmato Vacchi compare come non si era mai visto finora: biberon in mano allatta la neonata. L'immagine postata su Instagram mentre abbracciava la bimba “tutta la mia vita in una foto” è stato in assoluto il post con più interazioni nel panorama italiano (1,7 milioni di interazioni).

