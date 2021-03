The Fisherman Burger, torna a Roma il lobster bar tra tradizioni pugliesi e ispirazioni d'oltreoceano

Maria Monsè 03 marzo 2021 a

a

a

A metà strada tra un lobster bar e un ristorante di fish burger, The Fisherman Burger è sbarcato nel quartiere Nomentano di Roma, a due passi da piazza Bologna. Un progetto di ristorazione che strizza l’occhio alla realtà gastronomica del New England e che ha l’obiettivo di portare il pesce fresco al di fuori dei confini pugliesi.

L’evento inaugurale ha visto presenti vari volti del mondo dello spettacolo tra cui : Sandra Milo, Cristiano Malgioglio, Ada Alberti e Franco Oppini, Nadia Bengala, Nadia Rinaldi e tanti altri, accolti dal titolare Vito Fiusco, proprietario del Ristorante The Fisherman Burger e dal biondissimo Alfonso Stani che ha curato l’organizzazione dell’evento. La risto-pescheria ha aperto in via Ravenna 34/A, in una location completamente rinnovata, portando con sé lo spirito del locale di pesce che si ispira al mondo dei pescatori pugliesi e alla gastronomia tipica del New England.

La filosofia alla base di questo progetto di ristorazione nel quartiere Nomentano - a metà strada tra un lobster bar e un ristorante di fish burger - fonda le sue radici proprio in questa regione nordorientale degli Stati Uniti, dove i nostri connazionali - immigrati oltreoceano nella seconda metà dell’800 - unirono le proprie capacità e conoscenze legate alle tradizione marinara alla materia prima locale.

Tutto questo si traduce nel nuovo The Fisherman Burger, il cui risultato è uno strepitoso melting pot di diverse tradizioni culinarieche danno vita ad un’offerta enogastronomica sorprendente. Con il The Fisherman Burger, Vito Fiusco vuole portare avanti la cultura del pesce fresco a Roma, mantenendo prezzi competitivi, senza per questo dover rinunciare alla qualità.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.