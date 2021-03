Tim sponsor unico a Sanremo regala 365 giorni di giro per il mondo

Il direttore Brand Strategy Luca Josi: "La pubblicità diventa opportunità per il pubblico"

01 marzo 2021 a

a

a

Tim è per il quinto anno consecutivo sponsor unico del Festival della Canzone Italiana e sarà tra i protagonisti della settantunesima edizione della manifestazione canora che parte domani, martedì 2 marzo, con la direzione artistica di Amadeus. "Un lustro nel quale abbiamo portato tante novità: abbiamo iniziato con la voce di Mina sul palco, poi il suo ologramma, per continuare poi con il guinness ancora imbattuto della connessione di oltre mille e trecento robot connessi in sincrono” dichiara Luca Josi, direttore Brand Strategy, Media & Multimedia Entertainment di Tim. "Oggi, in un momento di cambiamenti obbligati, ci siamo inventati un’ulteriore novità per aderire allo spirito di questo Festival. Abbiamo trasformato la pubblicità, rendendola un’opportunità per il pubblico: per questo lanciamo un concorso, forse il primo al mondo di questo genere, legato alla vita che ci attenderà una volta finita l’emergenza sanitaria. Come primo premio un viaggio di 365 giorni per il mondo, per quattro persone, in una suite da realizzare in dieci anni sulla Costa Smeralda, la nave più green della flotta Costa Crociere".

Tim animerà le serate della gara con un innovativo spot quiz che darà la possibilità, ai clienti consumer Tim fisso e mobile, di vincere ogni giorno numerosi premi e uno straordinario superpremio finale: un viaggio, in suite, per quattro persone di 365 giorni in crociera intorno al mondo con Costa Crociere da realizzarsi in 10 anni. Nella serata finale sarà rivelato il vincitore. La sua proclamazione avverrà, in diretta, poco prima di quella del trionfatore del Festival.

Il gioco consiste nel seguire gli spot che andranno in onda durante le serate del Festival e individuare le lettere "magiche" evidenziate in ogni video, comunicandole attraverso il sito dedicato di Tim per concorrere all’estrazione. Ogni giorno verranno assegnati importanti premi ispirati all’ecosostenibilità: da auto ibride a prodotti alimentari bio. E anche la Costa Smeralda, la nave che ospiterà il vincitore, è la prima della flotta alimentata a gas naturale liquefatto, la tecnologia green più avanzata nel settore marittimo.

Gli spot, ambientati nel salotto di 10 famiglie italiane a Torino, Genova, Roma, Pisa, Catania, Napoli, Venezia, Milano, Sanremo e Castel Del Monte, hanno per protagonista Amadeus, che come un moderno genio dei devices magici compare nelle case per divertirsi e ballare insieme a loro, sulle note del brano di Mina "Questa è Tim". Nella serata finale, uno spot da 120” racconterà di un viaggio meraviglioso, preludio delle fantastiche avventure che attenderanno il vincitore del primo premio.

Inoltre, anche quest’anno la Tim Data Room, che analizza il "sentiment" della rete, seguirà tutti i trend collegati al Festival di Sanremo: dagli ospiti ai conduttori, analizzando le opinioni espresse sui social. Da oggi sui canali social di TimMusic sarà disponibile "Revealed", il nuovo format nel quale alcuni cantanti in gara rispondono “a bruciapelo” alle domande inviate dai fan. Mentre su TimVision andrà in onda "Casa Comello": la conduttrice Lodovica apre le porte del suo salotto per incontrare alcuni dei protagonisti di questa edizione del Festival e metterli alla prova con alcune divertenti challenge sulla storia della kermesse. I podcast e le playlist dei due format saranno disponibili sull’App TimMusic.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.