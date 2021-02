Che colpaccio di Briatore. La foto vintage guadagna un cuoricino dalla ex mozzafiato

Chiede ai fan di indovinare l'anno. Ma la prima risposta lascia a bocca aperta...

27 febbraio 2021

A prima vista non sembra una foto indimenticabile. Flavio Briatore posta sul suo profilo Instagram una foto che - a occhio e croce - potrebbe risalire ad almeno una quarantina fa. L'imprenditore stava bene, era giovane, ma a ben guardare non c'era molto che facesso presagire lo straordinario successo economico (e con il gentil sesso) che avrebbe ottenuto qualche decennio dopo. Addirittura indossa, nella foto, una catenina (d'oro?) al collo che non è proprio il sinonimo di eleganza e classe. Ai più distratti potrebbe ricordare Drupi o Umberto Smaila.

Ai suoi follower su Instagram l'imprenditore rivolge una domanda: "secondo voi che anno era?". Ma più che la soluzione al quiz, quello che conta è la prima risposta: un cuoricino postato dalla bellissima supermodella Heidi Klum, ex di Briatore. Insomma, l'imprenditore, giovane o vecchio, non sbaglia un colpo. E scatena, come sempre, l'invidia dei suoi follower.

