Carnevale Romano, il ritorno di Caravaggio nel 450° anniversario della nascita

14 febbraio 2021

Tre cortometraggi, girati in una notte di coprifuoco, durante il Carnevale 2021, montati il giorno dopo, sono il progetto pilota che diventerà un unico filmato, omaggio al grande Michelangelo Merisi per i suoi 450 anni.

Il Carnevale Romano dedicato al Caravaggio

#Caravaggio 450: Caravaggio ritorna nella Roma odierna e trova una desolazione simile a quella del 1600, quando, sotto il pontificato di Clemente VIII, in occasione del Dodicesimo Giubileo, fu impedita la celebrazione del Carnevale. Si creò un effetto “pandemico” con piazze e strade deserte, divieto di giochi, festeggiamenti ed assembramenti. Di notte, in questa città, popolata solo da animali (cani, gatti, topi gabbiani) Caravaggio si aggira in compagnia del suo fido amico Onorio Longhi.

Il ritorno di Caravaggio: Michelangelo Merisi, peregrinando, arriva nella barberia in via dei Portoghesi, dove andava ad acconciarsi i capelli. Qui incontra l’attuale proprietario, che nella storica bottega, come cinque secoli fa, continua la tradizione del barbiere Marco tenendo in mostra opere di giovani artisti.

Rosso Caravaggio: Il nostro protagonista si ritrova infine davanti alla chiesa di Sant’ Agostino, dove è conservata la sua Madonna dei Pellegrini. La facciata della basilica si illumina di rosso, il colore del tormento… il suo colore.

