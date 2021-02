Andrea Montemurro nuovo presidente dell'Associazione Nazionale Musicisti

13 febbraio 2021 a

Andrea Montemurro è il nuovo presidente dell’Associazione Nazionale Musicisti. Romano, 43 anni, è produttore musicale, compositore di musica da film e musica classica, ideatore e produttore della manifestazione musicale nazionale Roma Music Festival.

Tra le sue opere il cd strumentale "Briciole sonore in bianco e nero " nel 2016, mentre è del Novembre 2020 il suo ultimo lavoro orchestrale dal titolo “Perdermi”, in collaborazione con il maestro Mario Zannini Quirini, che ha superato le 25.000 visualizzazioni su youtube. Da anni impegnato anche nel mondo dello sport (è stato presidente della Roma Music Festival.Tra e della Divisione calcio a 5 ed è attualmente membro del consiglio della FIGC e del comitato Uefa), Montemurro ha lanciato subito un messaggio per i professionisti della musica duramente colpiti dall'emergenza-Covid:

"È necessario adoperarsi immediatamente per fornire tutela e centralità a chi vive e opera nel mondo musicale, che già da anni è alle prese con una crisi economica devastante. Ora è fondamentale unire le forze e diventare una voce comune nei confronti delle istituzioni, per ottenere un adeguato riconoscimento".

