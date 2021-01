Cristina Chiabotto aspetta una bambina

Giada Oricchio 24 gennaio 2021 a

Cristina Chiabotto, ex Miss Italia, aspetta una bambina. E’ stata la stessa modella, oggi moglie di Marco Roscio, noto manager torinese, a dare l’annuncio a “Verissimo”, sabato 23 gennaio. La Chiabotto, che a ottobre ha avuto il Covid-19 e a maggio ha perso la nonna a causa del virus, è al sesto mese di gravidanza e partorirà tra la fine di aprile e i primi di maggio: “Questa figlia è un dono di mia nonna, ne sono convinta. Da quel giorno avevo una farfalla bianca che mi seguiva ovunque, e ho sempre creduto che fosse lei. Mi ha fatto il regalo più bello, per ogni anima che vola via ne arriva una”. Cristina Chiabotto è stata fidanzata per 10 anni con Fabio Fulco, poi la rottura e poco dopo la conoscenza con il suo attuale marito allo Juventus Stadium: entrambi sono tifosi della squadra allenata da Pirlo.

