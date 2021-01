Chiara Ferragni, dopo l'incidente ecografia con sorpresa. Le ultime foto della figlia

Giada Oricchio 09 gennaio 2021 a

Piccolo incidente, tanta paura e poi la sorpresa: il primo sorriso della sorellina di Leone, il figlio di Fedez e Chiara Ferragni. Poco fa, l'influencer ha pubblicato sul suo profilo Instagram le foto dell'ultima ecografia tridimensionale della nascitura spiegando: "Ieri sono caduta, una piccola caduta sul ghiaccio mentre passeggiavo nella natura. Sono quasi caduta da ferma e con il fondoschiena...niente di che... però mi sono venute mille paure e ho deciso di fare un'ecografia di controllo. La bambina sta bene, è perfetta e ogni volta che la vedo è una grande emozione. Nella terza foto l'abbiamo catturato mentre sorride".

Il sorriso è evidente e dolcissimo. I messaggi dei follower preoccupati delle condizioni della futura mamma sono stati talmente tanti che la Ferragni ha dovuto fare una storia Instagram ad hoc per rassicurare tutti. Al momento, la coppia non ha ancora un nome preciso per la sorellina di Leo, lo deciderà dopo la nascita.

