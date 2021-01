"Lontano da piazza Navona ho il jet lag". Il Calenda di Crozza è da impazzire

08 gennaio 2021 a

“Lontano da piazza Navona soffro il jet lag”. È un Maurizio Crozza in stato di grazia quello che impersona l0aspirante sindaco di Roma, Carlo Calenda, nella sua trasmissione Fratelli di Crozza, sul Nove. Nella gag il leader di Azione, etichettato da molti come pariolino, si avventura nella periferia romana per svelare le "magagne" di Virginia Raggi. Ma non sembra troppo a suo agio a Tor Pagnotta o sotto i cavalcavia. "Insomma, è un altro successo nella galleria dei personaggi di Crozza. Alla stessa maniera, anni addietro, fece la parodia di Ignazio Marino - si legge sul sito 7Colli - All’epoca, su Mafia Capitale, Crozza presentava un Marino lunare. Un sindaco che descriveva progetti altrettanto lunari. 'Combatti il pizzo con le fioriere. Perché se c’è una cosa di cui hanno paura i clan sono le fioriere', diceva Crozza-Marino. Come spesso accade, nella pungente satira televisiva, si sviluppa anche una riflessione politica. Un pretesto per riflettere inevitabilmente sui problemi della Capitale. Una città che aspetta da anni un sindaco vero. Non una parodia".

