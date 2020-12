Lega Nazionale per la Difesa del Cane, Nina e Rocky cercano casa

22 dicembre 2020 a

Questi due dolcissimi cagnolini di 8 e 11 anni che hanno perso il proprio compagno di vita umano a causa del Covid-19 hanno bisogno di una casa e di una famiglia che possa donare loro serenità e amore. Sono in buona salute, hanno un ottimo carattere e sono inseparabili, forse anche a causa della grave perdita che hanno avuto. Chi vorrà aprire il proprio cuore e la propria casa a loro sarà ricompensato con tanto affetto.

Dall’inizio della pandemia che ha sconvolto il nostro Paese e il mondo intero, LNDC è stata sempre al fianco dei cittadini che hanno avuto bisogno di aiuto e dei loro animali. Purtroppo tanti cani e gatti sono rimasti soli a seguito del decesso per Covid-19 dei loro familiari e l’associazione si sta prendendo cura di moltissimi di loro, accogliendoli nei propri rifugi o nelle case dei volontari, con l’obiettivo di dare loro una nuova occasione di essere felici con una nuova famiglia.

E questo è quello che purtroppo è successo anche a Nina e Rocky, due dolcissimi cagnolini di circa 10 kg e non più giovani (8 anni lei, 11 anni lui). Dopo una vita passata in famiglia, il loro compagno di vita umano è stato portato via dal Covid-19 e sia la moglie che figli hanno deciso di non tenere con loro queste due sfortunate creature. Attualmente si trovano in stallo a Roma, ma hanno bisogno di trovare una nuova casa tutta per loro e da cui non verranno nuovamente buttati fuori.

Entrambi hanno un ottimo carattere, vanno d’accordo con gli altri cani ma non molto con i gatti. Ovviamente prima dell’inserimento in una casa con altri animali andrà valutata comunque la compatibilità. Sia Nina che Rocky sono in buona salute, e non presentano alcun tipo di patologia particolare.

Avendo sempre vissuto insieme, Nina e Rocky sono inseparabili, forse anche a causa della terribile perdita che hanno dovuto subire. Per questo motivo speriamo con tutto il cuore di trovare per loro un’adozione di coppia, affinché possano continuare a vivere insieme il resto dei loro giorni insieme a persone buone che vogliano dare loro una seconda occasione per essere felici. Questi due piccoletti sapranno sicuramente ripagarla con una gioia e un affetto senza pari. Per informazioni e per aprire la vostra casa e il vostro cuore a Nina e Rocky chiamare la volontaria di LNDC Emanuela al 392 701 5986.

