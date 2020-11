Fedez spoilera il nome della bambina che nascerà

11 novembre 2020 a

La pancia inizia a vedersi. E Chiara Ferragni, al quinto mese di gravidanza, la mostra orgogliosa ai suoi followers. La famiglia si sta per allargare e tutti vorrebbero sapere come si chiamerà la secondogenita dei Ferragnez. E tra coccole, baci e video al primogenito Leone, detto Leo, Fedez ci scherza su e svela il nome della piccolina in un video pubblicato sulle Stories di Instagram. Tutto in diretta, tutto in tempo reale.

"Sta crescendo la Gennara", dice Fedez nel video. Chiara lo guarda tra il divertito e lo schifato. Chissà se decideranno davvero di chiamarla così. Spoiler o battuta scherzosa?

