Formula E, un weekend "elettrico"

Tutto pronto per il secondo appuntamento romano con la Formula E. Dopo il clamoroso successo della scorsa stagione, parte oggi il weekend elettrico all’Eur, con le venture monoposto impegnate nel campionato FIA Formula E pronte a darsi battaglia tra i monumenti spettacolari dello storico quartiere di Roma sud.

In realtà oggi si corre poco, visto che la FE prevede qualifiche e gara nello stesso giorno: nel caso di Roma succederà tutto domani. Due turni di qualifiche al mattino che decreteranno la pole position della gara che prenderà il via poi alle ore 16.

La quinta edizione del campionato vede 11 squadre e 22 piloti sfidarsi su una serie di circuiti impegnativi in 12 città - attraverso cinque continenti - per ottenere il titolo di campione. La Formula E quest’anno ha fatto il suo debutto in Medio Oriente il 15 dicembre per l'apertura della stagione a Ad Diriyah e si concluderà come per la scorsa stagione a New York nel corso di due giorni, il 13 e 14 luglio. Questa di Roma è dunque la settima tappa, alla quale si arriva con un campionato apertissimo che ve il pilota BMW Da Costa in testa ma che i diretti concorrenti incollati subito dietro.

Già, perché una delle caratteristiche interessanti di queste competizioni elettriche è proprio il livellamento dei risultati: sei piloti si sono imposti nelle prime sei gare della stagione, con il nuovo entrato Felipe Massa, vecchia conoscenza degli italiani per i molti anni trascorsi in Ferrari, ancora all’inseguimento del primo successo stagionale. Ma non solo gare, perché la due giorni di Formula E che si apre oggi, comprende anche tutta una serie di eventi collaterali dedicati agli appassionati che interverranno con grande attenzione al mondo dei più piccoli. I futuri tifosi della Formula E. A trasmettere la tappa italiana in diretta in 90 paesi sarà ancora una volta Italia 1 grazie alla partnership tra Formula E e Mediaset.

Tutti gli spettatori interessati potranno pertanto assistere in diretta all’E-Prix di Roma e al resto delle gare campionato, sul canale in chiaro di Italia 1. La diretta inizia alle ore 13.00, mentre l’inizio della gara è previsto per le 16.00: evento che verrà seguito da 35 milioni di telespettatori in tutto il mondo.