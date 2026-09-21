Trump toglie il pass per la Casa Bianca a Politico, Cnn e Ms Now: "Basta fake news". E loro fanno causa

Foto: Ansa

Tommaso Manni 21 settembre 2026 a

a

a

Politico, Cnn e Ms Now hanno annunciato un'azione legale contro Donald Trump e tre suoi stretti collaboratori dopo che i giornalisti delle tre testate sono stati esclusi dalla Casa Bianca e si sono visti ritirare i pass di accesso. Le tre testate accusano l'amministrazione di aver violato il Primo Emendamento della Costituzione, che tutela la libertà di stampa. In una dichiarazione congiunta, Politico, Cnn e Ms Now hanno spiegato di aver presentato una causa presso un tribunale federale di Washington, chiedendo un intervento urgente per ripristinare l'accesso dei loro giornalisti alla Casa Bianca. Secondo i media, il provvedimento è stato adottato senza preavviso né una procedura formale e sarebbe legato al contenuto dei loro articoli sull'amministrazione Trump. La causa è stata presentata contro Trump, il capo di gabinetto Susie Wiles, il direttore della comunicazione della Casa Bianca, Steven Cheung e il direttore del Secret Service, Sean Curran.

La decisione di escludere i giornalisti era stata annunciata venerdì scorso dallo stesso Trump sul social Truth. Il presidente aveva accusato le tre testate di pubblicare "fake news". "Sono orgoglioso di annunciare che, con effetto immediato, bandisco dalla Casa Bianca la 'Fake News CNN', 'MSNOW' (che ha recentemente cambiato nome da MSNBC a causa della mancanza di ascolti e credibilità!) e 'Politico'", aveva scritto il presidente su Truth, "a seguito della loro costante diffusione di FAKE NEWS!". "Gli organi di informazione non dovrebbero poter scrivere o riferire costantemente INVENZIONI e BUGIE quando trattano del Presidente degli Stati Uniti, dell'Amministrazione Trump o degli Stati Uniti d'America. Seguiranno altri organi di stampa diffusori di fake news", afferma Trump nel suo post.