20 settembre 2026 a

a

a

Russia Unita, il partito di Vladimir Putin, ha ottenuto il 49,4% dei voti alle elezioni per il rinnovo della Duma, ovvero la camera bassa del Parlamento. E' quanto emerge dai risultati degli exit poll diffusi dall'istituto di sondaggi Vciom, citato da Ria Novosti. Alla chiusura dei seggi, l'affluenza alle urne ha superato il 56%. Secondo i dati degli exit poll diffusi di un altro istituto di sondaggi, Insomar, Russia Unita ha ottenuto il 52,80% dei voti. Anche cinque anni fa il risultato fu pressoché analogo, ussia Unita si aggiudicò 324 dei 550 seggi della Duma