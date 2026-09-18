Yemen, la Marina scorta mercantile italiano: "Attenzione alta nell'area"

18 settembre 2026 a

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Nelle ultime ore, la fregata Carlo Bergamini, impegnata nell'operazione europea "Aspides", ha accompagnato il mercantile italiano "Jolly Oro", della compagnia di navigazione Ignazio Messina & C., durante il transito dello Stretto di Bab el-Mandeb, in direzione nord. A comunicarlo è la Marina Militare, parlando di "un segnale concreto, arrivato con ottimo tempismo, dell'importanza di mantenere alta l'attenzione sulla sicurezza della navigazione commerciale nell'area".

"L'attività - continua la Marina - rientra nei compiti affidati alle forze navali dell'operazione 'Aspides' e rappresenta un contributo concreto alla libertà di navigazione e alla sicurezza del traffico mercantile in uno dei passaggi strategici per i collegamenti marittimi mondiali. In uno scenario caratterizzato da persistenti rischi per la navigazione commerciale, garantire la sicurezza del passaggio attraverso gli stretti significa proteggere la continuità delle rotte e dei traffici dai quali dipendono l'economia e la sicurezza del nostro Paese. La Marina Militare partecipa all'operazione 'Aspides' sin dal suo avvio, assicurando una presenza continuativa nell'area e contribuendo alla protezione del naviglio mercantile e alla salvaguardia della libertà di navigazione".

La fregata Bergamini impiegherà orientativamente due giorni, tra andata e ritorno, nell'accompagnamento del Jolly Oro nello Stretto di Bab el-Mandeb. Lo spiegano fonti qualificate. La missione dunque dovrebbe concludersi domani in serata.