"Omicidi mirati in Usa e Ue", Washington punta il dito contro i russi: il dossier

16 settembre 2026 a

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I servizi segreti della Federazione Russa starebbero pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei Paesi europei che sostengono l'Ucraina. L'allarme è stato lanciato dalle Autorità federali statunitensi, che hanno reso noto di avere sventato un complotto per uccidere un importante dissidente russo che si ritiene viva a Washington. Cinque persone sono tuttora ricercate. Infatti, secondo un atto d'accusa reso pubblico presso il tribunale federale di Manhattan, cinque persone che si presume risiedano all'estero sono state incriminate nell'ambito del complotto. La rete di 007 aveva pagato, e tentato di pagare, individui negli Stati Uniti e in altri Paesi per sorvegliare obiettivi da eliminare, con l'intenzione di ucciderli successivamente. Secondo l'atto d'accusa, i membri della rete reclutati erano stati anche sollecitati a compiere atti di terrorismo contro infrastrutture civili e militari in paesi europei considerati allineati con l'Ucraina.

James C. Barnacle Jr., responsabile dell'ufficio dell'Fbi di New York, ha affermato che l'Fbi è riuscita a sventare i piani "grazie a un lavoro incessante", mentre membri dei servizi di intelligence russi e persone a loro collegate "cospiravano per intimidire, minacciare o uccidere persone sul territorio degli Stati Uniti e in tutto il mondo". Darren B. Cox, responsabile dell'ufficio dell'Fbi di Washington, ha parlato dello "straordinario lavoro di numerosi uffici territoriali dell'Fbi, divisioni e agenzie partner, che insieme hanno sventato i tentativi della Russia di compiere atti violenti nella capitale della nostra nazione e in tutti gli Stati Uniti".

Il report

Il Dipartimento di Giustizia americano ha annunciato la divulgazione delle accuse contro cinque individui al servizio dei servizi di intelligence della Federazione Russa, responsabili di aver condotto attacchi e omicidi in tutto il mondo, inclusi gli Stati Uniti. Secondo quanto dettagliato nell'atto di accusa reso pubblico, la rete avrebbe, tra le altre cose, pagato o tentato di pagare individui negli Stati Uniti e altrove per effettuare attività di sorveglianza pre-operativa ed eseguire omicidi mirati; avrebbe inoltre incaricato dei complici di compiere o tentare di compiere atti di terrorismo contro infrastrutture civili e militari in paesi europei allineati - o percepiti come tali - con l'Ucraina. Gli imputati sono attualmente a piede libero. "E nostro compito impedire agli avversari dell'America di scatenare violenza e terrore sul suolo americano", ha dichiarato il Procuratore Generale Todd Blanche. "Ed e esattamente cio che stiamo facendo grazie al lavoro dell'FBI e dei procuratori del nostro Dipartimento di Giustizia".

"Questi imputati avrebbero operato all'interno di una rete globale di omicidi su commissione che si estendeva fino agli Stati Uniti, cercando di reclutare cittadini statunitensi e stranieri per eseguire assassinii su mandato del Cremlino", ha affermato il Vice Procuratore Generale per la Sicurezza Nazionale John A. Eisenberg. "Azioni di questo tipo rappresentano una grave violazione della nostra sovranita e una minaccia alla nostra sicurezza nazionale. Contrasteremo con fermezza qualsiasi tentativo da parte di servizi di intelligence stranieri di operare liberamente nella nostra grande Nazione e non ci daremo pace finche i responsabili e i loro complici non subiranno le conseguenze piu severe previste dalla legge federale".

"Non tollereremo tentativi di finanziare attivita terroristiche o di compiere atti di violenza, in particolare quando tali attivita sono commissionate da attori statali e coinvolgono il suolo americano", ha dichiarato il Procuratore Federale Jamie McDonald per il Distretto Meridionale di New York. "Secondo le accuse, gli imputati, agendo per conto dei servizi di intelligence russi, hanno cospirato per seminare distruzione e caos in tutto il mondo, inclusi gli Stati Uniti. La rete a guida russa oggetto dell'odierno atto di accusa e sfacciata, aggressiva e capillare; le accuse mosse contro gli imputati devono lanciare un messaggio chiaro: ovunque vi troviate e per chiunque lavoriate, indagheremo su di voi e vi perseguiremo per i vostri crimini. Ringrazio i nostri partner dell'FBI, che lavorano instancabilmente per proteggere le nostre comunità, e sono grato alle forze dell'ordine per aver neutralizzato questa minaccia letale e inaccettabile".