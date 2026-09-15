Drone abbattuto in Lituania, Crosetto: "Dimostra cosa significa la Nato"

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15 settembre 2026 a

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"A distanza di un mese, gli aerei italiani sono intervenuti. Gli Eurofighter che sono dislocati in Lituania hanno abbattuto un drone di cui non è ancora certa la provenienza, dando la dimostrazione di cosa significa far parte di un'alleanza importante come quella della Nato, in un fronte come quello est che, da tempo, ormai riserva delle problematiche, che non sono problematiche che riguardano questi Paesi, ma che riguardano tutta l'Alleanza atlantica, quindi compresa l'Italia". Così, in un videomessaggio, il ministro della Difesa Guido Crosetto che è stato in Bulgaria, Polonia, Lituania e Lettonia per una serie di incontri istituzionali e per salutare i Contingenti italiani impegnati sul Fianco Est.

Attacchi in Europa? Crosetto: "Nulla è precluso ma...". Cosa c'è dietro all'ipotesi

"Il governo lituano ci ha ringraziato per la nostra presenza. Io sono venuto qua per ringraziare i nostri piloti. È stata una visita casuale - spiega - perché all'interno di un viaggio programmato che mi ha visto in Bulgaria, in Polonia, in Lituania e poi in Lettonia, proprio per consolidare l'idea della costruzione di un'Europa continentale della Difesa. Una comunità di difesa continentale europea che mi vedrà impegnato in tutte le capitali, non soltanto dell'Europa 27, ma dell'Europa continentale nei prossimi mesi, perché io ritengo che la garanzia sia data anche dall'insieme di tutte le nazioni, non soltanto quelle dell'Europa dei 27, che la pace si raggiunga attraverso una capacità di collaborazione nel campo della difesa tra più Paesi".