Germania, drone precipita vicino la base delle forze armate.

15 settembre 2026 a

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L'allerta continua a restare alta in Europa, specie con l'intensificarsi delle tensioni internazionali e in particolare con la Russia. Dopo il drone rinvenuto all'aeroporto di Lipsia lo scorso agosto e la cui responsabilità è stata attribuita a Mosca, un altro velivolo è precipitato in Germania nei pressi di una base aerea delle Forze armate tedesche di Wunstorf a est del lago Steinhude. L'impatto, avvenuto ieri e reso pubblico oggi, è avvenuto in una zona isolata e ha fatto scattare una vasta operazione di polizia.

Lipsia, c'è la mano di Mosca dietro il drone inesploso all'aeroporto: "Necessaria risposta adeguata"

Non è ancora chiaro a chi appartenga il drone e da dove provenga, ma gli investigatori intendono recuperare e analizzare ulteriori parti del velivolo l cui analisi permetterà di avere maggiori dettagli sulle circostanze dell'incidente.