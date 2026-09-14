Germania, la sfida di Weidel: servono nuove elezioni, l'AfD è pronta a governare

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Andrea Riccardi 14 settembre 2026 a

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Alice Weidel, co-leader del partito di estrema destra Alternativa per la Germania (Alternative für Deutschland, AfD), ha chiesto nuove elezioni generali, sottolineando che il suo partito è pronto a governare. "Data la situazione disastrosa della coalizione (tra conservatori e socialdemocratici), a nostro avviso, indire nuove elezioni sarebbe la soluzione più chiara", ha dichiarato alla testata The Pioneer. "Spetta ora ai cittadini decidere chi debba guidare il Paese fuori dalla crisi. Noi siamo pronti a farlo", ha affermato la leader del partito. Weidel ha più volte prospettato l'ipotesi di elezioni nazionali. Già in un congresso di partito tenutosi mesi fa, l'AfD aveva annunciato che il partito si preparava a un simile scenario. Nei sondaggi nazionali, l'AfD occupa da tempo il primo posto, con un consenso fino al 29%, mentre i partiti della coalizione, cioè l'alleanza conservatrice Cdu/Csu e i socialdemocratici, si attestano rispettivamente solo intorno al 20% e al 13%.

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Interpellata sull'eventualità che l'AfD possa tollerare un ipotetico governo di minoranza guidato da Markus Söder, primo ministro della Baviera e leader dell'Unione Cristiano-Sociale, o da Hendrik Wüst, esponente cristiano-democratico alla guida del Nord Reno-Vestfalia, Weidel ha risposto che il suo partito resta "disposto ad aprire al dialogo e a intavolare discussioni serie con chiunque, se ciò serve al bene del Paese". "Se poi loro siano disposti a farlo, visti gli ostacoli che hanno essi stessi eretto, è un altro discorso", ha osservato Weidel, alludendo al rifiuto dei conservatori di collaborare con l'AfD.

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Il cancelliere in carica, Friedrich Merz, è finito nel mirino delle critiche in seguito alla pesante sconfitta elettorale subita dal suo partito in Sassonia-Anhalt e alla netta affermazione dell'AfD in quella regione orientale. A questo si aggiungono i bassi indici di gradimento registrati nei sondaggi di popolarità.