Medio Oriente, attacco Houthi a base militare in Arabia Saudita. Yemeniti in fuga verso Gibuti

Tommaso Manni 13 settembre 2026 a

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I combattenti Houthi, gruppo armato sciita dello Yemen, hanno dichiarato oggi di aver utilizzato droni e missili per attaccare una base militare nel sud dell'Arabia Saudita, mentre la ripresa degli scontri con le forze governative yemenite ha costretto un numero crescente di civili alla fuga. Il portavoce militare Houthi Yahya Saree su X fa sapere che l'attacco alla base meridionale di Sharurah ha preso di mira "depositi di armi e centri di comando e controllo che gestiscono l'aggressione contro la nostra nazione e il nostro popolo", La data dell'operazione non è stata specificata. Gli scontri si sono intensificati questa settimana tra gli Houthi, alleati dell'Iran, e le forze governative yemenite, sostenute da Riyadh.

In Yemen offensiva lampo degli Houthi: conquistato l'intero litorale sul Mar Rosso

Come detto si registra una fuga di massa. Più di 1.400 persone hanno lasciato lo Yemen verso Gibuti in sole 24 ore. E' quanto dichiarano le autorità locali, mentre le forze Houthi rafforzavano il loro controllo sulla costa del Mar Rosso e sullo stretto di Bab el-Mandeb, di vitale importanza strategica. Il ministro dell'economia e delle finanze di Gibuti, Ilyas Moussa Dawaleh, ha rivelato la cifra in un post su X, scrivendo che i rifugiati erano arrivati "dallo Yemen in sole 24 ore". L'ondata migratoria aggrava ulteriormente la crisi degli sfollati in Yemen, dove, secondo le Nazioni Unite, almeno 76.000 persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case da luglio, un numero quadruplicato nell'ultima settimana a causa della ripresa dei combattimenti. I miliziani alleati dell'Iran già controllano una porzione significativa del nord dello Yemen, tra cui la capitale Sana'a e la città occidentale di Hodeida.