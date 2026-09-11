Yemen, avanzata Houthi a Bab el-Mandeb: preso il controllo dello stretto sul Mar Rosso

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Andrea Riccardi 11 settembre 2026 a

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I ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno completato il controllo dello Stretto di Bab el-Mandeb dopo essersi schierati sull'isola strategica di Mayyun. È quanto riferiscono media internazionali tra cui la testata araba Erem News con sede ad Abu Dhabi, e l'Agenzia di stampa irachena, che citano funzionari del governo locale yemenita. L'emittente qatariota Al Jazeera ha riferito che il gruppo è avanzato completando un'offensiva durata 18 ore, prendendo il controllo dell'intero litorale yemenita sul Mar Rosso.

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Nel frattempo è emerso che il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman (MBS) ha telefonato due volte giovedì al presidente Usa Donald Trump, esortandolo a lanciare attacchi contro gli Houthi, mentre il gruppo sostenuto dall'Iran si stava spingendo sempre più vicino allo Stretto di Bab el-Mandeb, un'arteria vitale per il commercio globale e le esportazioni di petrolio saudita. È quanto hanno riferito ad Axios due funzionari statunitensi. Trump, scrive il sito di notizie, ha rifiutato e i funzionari Usa hanno sottolineato che l'amministrazione non ha intenzione di intervenire direttamente contro gli Houthi per il momento.

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Inoltre il governo iraniano ha chiesto la fine del blocco imposto dall'Arabia Saudita allo Yemen e l'immediata ripresa dei negoziati. Si tratta della prima dichiarazione ufficiale da quando i ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno occupato un importante porto yemenita, Mokha, sul Mar Rosso. In una nota diffusa dall'agenzia di stampa statale Irna, il ministero degli Esteri iraniano ha affermato che la sovranità dello Yemen deve essere rispettata e che i problemi del Paese non possono essere risolti attraverso blocchi o alleanze militari. L'Iran si è inoltre detto pronto a sostenere i negoziati. Gli esperti ritengono che gli sviluppi in Yemen potrebbero conferire a Teheran un maggiore potere contrattuale in eventuali trattative con gli Stati Uniti, dopo oltre sei mesi di conflitto. L'ingresso degli Houthi nel porto di Mokha era la conquista territoriale più significativa ottenuta dai ribelli negli ultimi anni. E tale conquista si è ulteriormente ampliata, con la presa dello stretto cruciale.