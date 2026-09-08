Spagna, giornalisti schedati e catalogati: lo scandalo della lista di proscrizione del governo Sanchez

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Tommaso Carta 08 settembre 2026 a

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Il media El Confidencial ha rivelato che il ministero dell'Interno spagnolo ha elaborato un dossier sui giornalisti che lavorano in Spagna, dove i reporter vengono classificati in base alla loro ideologia e alla loro vicinanza o meno al governo. Il ministero ha confermato l'esistenza di questo documento ma ha minimizzato il suo valore. "E' semplicemente un documento di lavoro interno, per conoscere e sapere cosa si dice dell'attività del ministero, non ha altro obiettivo o finalità", ha detto il ministro Fernando Grande-Marlaska in conferenza stampa a Ceuta, "non abbiamo mai fatto differenze tra media e giornalisti al momento di dare informazioni".

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L'elenco elaborato dal ministero, riferisce El Confidencial, riporta "l'opinione politica e l'ideologia dei giornalisti su temi che non hanno nulla a che vedere con l'attività del ministero dell'Interno, come la loro posizione sulla legge di amnistia, quanto siano vicini o distanti da Pedro Sanchez, dal governo, dal Psoe, e la loro opinione sugli indipendentisti". Secondo le informazioni disponibili, l'elenco comprende schede sui professionisti della stampa, ciascuna accompagnata da una foto e da commenti sulle loro posizioni politiche, quali: "sostiene il Governo", "allineato con posizioni di destra", "difende le politiche del Psoe", "riconosciuto 'anti-sanchista'", "tendenza conservatrice", "indipendente", "è di centro-destra moderato", "è critico nei confronti dell'amnistia", "militante socialista" o "ultimamente è più combattiva". La Federazione delle Associazioni dei Giornalisti di Spagna (Fape) ha espresso la sua più "energica condanna" e ha definito la lista come "incompatibile con lo Stato di diritto".