Guerra, Witkoff e Kushner a Kiev in treno dopo Mosca. La pace resta lontana

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Andrea Riccardi 06 settembre 2026 a

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La guerra con la Russia appare "al momento" destinata a proseguire durante l'inverno e i colloqui di oggi con gli inviati americani non hanno prodotto svolte concrete. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha tuttavia annunciato che Ucraina, Stati Uniti e Paesi europei torneranno a riunirsi nelle prossime settimane per cercare nuove strade verso un accordo di pace. "Abbiamo concordato che Ucraina, Europa e Stati Uniti si incontreranno prossimamente", ha dichiarato Zelensky al termine dei colloqui a Kiev con gli inviati del presidente americano Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, e con i consiglieri per la sicurezza di Germania, Francia e Regno Unito. Zelensky ha espresso una valutazione positiva degli incontri, pur riconoscendo che il conflitto potrebbe protrarsi ancora. "Speriamo fortemente di riuscire a raggiungere accordi con i nostri partner americani e contiamo sul sostegno dei nostri partner europei se la guerra continuerà durante l'inverno, come al momento sembra probabile", ha affermato.

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Anche Witkoff ha parlato di colloqui "molto significativi, sostanziali e importanti", aggiungendo che entrambe le parti dovranno accettare compromessi. "Pensiamo di avere gli elementi necessari per arrivare a quel punto. Siamo molto incoraggiati e intendiamo continuare per tutto il tempo necessario", ha dichiarato. Kushner ha auspicato che la missione abbia permesso di individuare "nuovi modi per andare avanti". Gli inviati americani hanno illustrato alla delegazione ucraina quanto riferito loro ieri dal presidente russo Vladimir Putin durante gli incontri a Mosca. "Dal punto di vista del presidente Putin, credo che abbia determinati obiettivi. Esprime ciò che vuole ottenere, ma ha anche alcune aspirazioni per il suo Paese che possono essere realizzate quando tutto questo sarà finito", ha detto Kushner, aggiungendo che il leader russo è disposto a proseguire il dialogo. I colloqui hanno riguardato le possibili modalità per porre fine alla guerra, le garanzie di sicurezza da offrire all'Ucraina e la sostenibilità economica del Paese dopo un eventuale accordo di pace. Kiev dovrebbe ricevere nuovi sistemi di difesa aerea, in particolare intercettori contro i missili balistici, aiuti per proteggere il sistema energetico e, secondo Zelensky, "un volume considerevole di gas naturale liquefatto dagli Stati Uniti".

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Witkoff e Kushner sono arrivati nella capitale ucraina in treno, un giorno dopo l'incontro con Putin a Mosca. Si tratta della loro prima visita a Kiev. Zelensky ha spiegato che l'Ucraina aveva "preparato tutto per rendere operativi gli aeroporti", ma che i continui attacchi russi hanno reso impossibile raggiungere la città in aereo. Un funzionario della Casa Bianca ha riferito che durante gli incontri a Mosca sono stati discussi "piani sostanziali che saranno annunciati nelle prossime settimane". Trump aveva anticipato che i suoi inviati avrebbero portato una "proposta" per fermare i combattimenti. Nonostante l'impegno di Russia e Ucraina a non colpire le rispettive capitali durante la missione degli inviati americani, i combattimenti sono proseguiti nel resto del Paese. L'Aeronautica ucraina ha denunciato un attacco notturno russo con 108 tra droni e missili, mentre Mosca ha affermato di avere abbattuto 258 droni ucraini. Secondo Kiev, ieri dieci persone sono state uccise negli attacchi russi, tra cui un bambino di 11 anni.