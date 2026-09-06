Iran, i beni londinesi di Khamenei svenduti dopo le sanzioni al suo prestanome

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Alberto Russo 06 settembre 2026 a

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Due appartamenti di lusso affacciati su Kensington Palace e riconducibili alla Guida Suprema dell'Iran sono stati messi in vendita. Gli attici, acquistati per 36 milioni di sterline, vengono proposti sul mercato dopo che un banchiere iraniano, accusato di agire come prestanome per l'Ayatollah Mojtaba Khamenei, è stato colpito da sanzioni. Le proprietà, situate vicino alla residenza londinese ufficiale del Principe e della Principessa del Galles, dimostrano come il regime di Teheran abbia segretamente messo radici negli ambienti d'élite britannici. A luglio, il proprietario registrato degli appartamenti di Kensington, Ali Ansari, è stato inserito nella lista nera del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, che lo ha definito un "finanziatore chiave" della Guida Suprema. In base alle accuse, Ansari "gestisce una vasta rete globale di beni a vantaggio del leader iraniano Mojtaba Khamenei e di altre élite del regime". Gli Stati Uniti lo hanno accusato di aver sottratto "miliardi di dollari al popolo iraniano".

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Gli appartamenti in vendita al civico 3a di Palace Green — un complesso moderno vicino a Kensington Palace Gardens, nella zona ovest di Londra — dispongono ciascuno di alloggi per il personale di servizio e di una terrazza privata. Sono stati acquistati tra il 2014 e il 2016 per un totale di quasi 36 milioni di sterline da Ansari, il quale possiede anche una serie di ville in una strada di Hampstead soprannominata "Billionaires' Row". Ansari, che risiede a Dubai, era stato inizialmente sanzionato dal governo britannico lo scorso ottobre per aver finanziato i pasdaran; gli era stato vietato di recarsi in Gran Bretagna e tutti i suoi beni nel Paese erano stati congelati. Tuttavia, si ritiene che il governo abbia recentemente concesso il permesso di mettere in vendita i due appartamenti di Kensington, dopo che è risultato inadempiente nel pagamento dei mutui. I finanziatori privati a cui Ansari si era rivolto per acquistare gli immobili hanno nominato degli amministratori giudiziari per tentare di recuperare il denaro. Qualsiasi "profitto" derivante dalla vendita degli appartamenti resterà comunque bloccato finché Ansari rimarrà soggetto a sanzioni.

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Uno degli appartamenti, un attico su due livelli di circa 366 metri quadrati al sesto e settimo piano, è proposto congiuntamente da Knight Frank e Sotheby's. L'opuscolo informativo lo descrive come "un eccezionale attico duplex con alloggio per il personale e una vista impareggiabile su Kensington Gardens, situato in uno degli indirizzi più prestigiosi di Londra". Ansari lo acquistò con cinque camere da letto nel 2016 per 19 milioni di sterline; attualmente è in vendita a poco meno di 12 milioni. L'unico indizio relativo alla controversa proprietà dell'immobile è una nota a piè di pagina nell'opuscolo di Knight Frank: "Poiché l'immobile è sottoposto ad amministrazione giudiziaria, non disponiamo di tutte le informazioni rilevanti, pertanto, si consiglia di effettuare tutte le verifiche del caso". L'altro attico, al settimo e ottavo piano dello stesso edificio, era stato acquistato da Ansari nel 2014 per 16,75 milioni di sterline. L'anno scorso il Sunday Times aveva rivelato che Ansari aveva accumulato, senza dare nell'occhio, un portafoglio immobiliare del valore di oltre 140 milioni di sterline nei quartieri più prestigiosi di Londra.