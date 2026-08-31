Nepal, fango e detriti travolgono le centrali: centinaia di operai ancora intrappolati nei tunnel

Foto: Ansa

Fausta De Rossi 31 agosto 2026 a

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I soccorritori nepalesi hanno lavorato senza sosta per liberare decine di operai che si ritiene siano intrappolati nelle gallerie delle centrali idroelettriche travolte dalla devastante inondazione della settimana scorsa. I soccorritori hanno recuperato tre corpi senza vita da due gallerie intasate dal fango. Secondo il governo oltre 100 operai potrebbero essere ancora vivi all'interno di diverse gallerie, ma sono 933 quelli dispersi da quando una colata di fango e detriti si è abbattuta sul sito di Upper Trishuli 3A.

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I soccorritori sono riusciti a penetrare nella parte superiore di una galleria sommersa dal fango, pompando aria all'interno e poi utilizzando perforatrici ed escavatori. "Quando i membri della squadra sono scesi con le corde e hanno chiamato a gran voce all'interno, non c'è stata risposta", ha dichiarato il primo ministro Balendra Shah. L'esercito nepalese ha dichiarato che i lavori per "rimuovere acqua, fango e sedimenti dall'interno del tunnel" continuano anche con squadre specializzate di soccorso in galleria provenienti da India, Cina e Corea del Sud. In un altro sito, Upper Trishuli-1, una squadra cinese "è penetrata per circa 300 metri nel tunnel e ha condotto una ricerca, recuperando un corpo", ha affermato l'esercito nepalese. Nel tunnel idroelettrico di Chilime, dove sono dispiegate squadre indiane, i soccorritori sono penetrati per 100 metri, ma poi hanno constatato che era bloccato. "Più all'interno, era sepolto da fango e terra", si legge in un comunicato "Durante l'operazione, sono stati recuperati due corpi".

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Anche squadre di soccorso alpino nepalesi, esperte e impegnate regolarmente nell'assistenza agli alpinisti sulle vette più alte del mondo, tra cui l'Everest, stanno partecipando alle operazioni. L'Authority per l'elettricità del Nepal ha comunicato che 11 centrali idroelettriche e una centrale solare, con una capacità complessiva di 431,1 megawatt, hanno cessato di funzionare. Si tratta di circa il 10% della capacità installata di generazione di energia elettrica del Paese. Altri 15 progetti energetici in costruzione, con una capacità di 470 megawatt, sono stati danneggiati.