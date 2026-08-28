Nepal, 472 morti e 1.400 dispersi: ora il rischio di una seconda inondazione blocca i soccorsi

Foto: Ansa

Andrea Riccardi 28 agosto 2026 a

a

a

Le operazioni di soccorso in Nepal sono ostacolate dalla minaccia che un grande bacino artificiale esondi e allaghi la zona colpita della frana che ha causato almeno 472 morti e 1.400 dispersi. La Cina ha annunciato la sospensione delle ricerche nel cuore dell'area interessata dopo che "l'acqua ha iniziato a tracimare e a scorrere" dal bacino artificiale verso il valico di frontiera di Gyirong, la zona principalmente colpita dal disastro. "Pertanto, a tutte le squadre di soccorso è stato ordinato di rimanere sul posto e attendere ulteriori istruzioni", ha aggiunto Cctv. Pechino ha segnalato un "alto rischio" di esondazione del lago nella tarda serata di ieri: secondo l'agenzia di stampa Xinhua, il bacino artificiale potrebbe raggiungere i tre milioni di metri cubi nei prossimi tre giorni a causa delle continue piogge. "Presenta un alto rischio di rottura e straripamento, con la potenziale conseguenza di gravi inondazioni a valle", ha aggiunto. Secondo le autorità, quasi 700 vigili del fuoco, supportati da droni e cani da ricerca, sono stati dispiegati intorno a Gyirong. In Nepal, l'esercito ha annunciato di aver inviato due elicotteri per aiutare nell'evacuazione di circa 100 operai intrappolati in una galleria di costruzione.

L'ufficio del primo ministro nepalese ha dichiarato che 350 operai e residenti della zona sono già stati evacuati dall'esercito "in condizioni molto rischiose, rese difficili dal maltempo e dalle inondazioni". "La nostra priorità rimane la ricerca e il salvataggio delle persone", ha dichiarato il portavoce dell'esercito Raja Ram Basnet, aggiungendo che "sono stati allestiti centri di accoglienza per le persone colpite". Oggi, tuttavia, il governo nepalese ha ripetutamente lanciato allarmi per una possibile seconda inondazione dal lago che si è formato in seguito al crollo del ghiacciaio che sembra essere la causa del disastro. "A causa del rischio di ulteriori inondazioni, si raccomanda a tutte le popolazioni a valle di rimanere estremamente vigili", ha avvertito l'autorità per la gestione delle emergenze.

L'ondata di acqua e fango che ha travolto mercoledì mattina una regione di confine tra Nepal e Tibet ha spazzato via interi villaggi e causato la morte di 469 persone sul lato nepalese, secondo la polizia locale, e di altre tre nel vicino territorio cinese del Tibet. Secondo l'United States Geological Survey, l'onda è stata causata dal crollo di una sezione di ghiacciaio, con una forza tale da essere registrata come un terremoto di magnitudo 5.2 e da innescare numerose frane. Sul versante cinese, dove l'accesso ai giornalisti stranieri è limitato, i media statali cinesi hanno riferito che 558 persone, tra cui 260 stranieri, risultano ancora disperse dopo le frane che hanno inghiottito il posto di frontiera di Gyirong. Tra le centinaia di dispersi figurano cittadini indiani, ucraini, malesi, britannici, canadesi e australiani. Gli aiuti internazionali, sotto forma di soccorritori, forniture mediche, cibo e sacchi per cadaveri, sono in fase di organizzazione, ma rimangono limitati data la portata del disastro.