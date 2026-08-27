"Fate scorta di cibo e acqua", il manuale di guerra di Burnham terrorizza i britannici

Ignazio Riccio 27 agosto 2026 a

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Il Regno Unito si prepara ad affrontare scenari che fino a poco tempo fa sarebbero sembrati impensabili. Il governo di Londra sta per varare una campagna rivolta ai cittadini affinché costituiscano scorte essenziali - cibo a lunga conservazione, acqua potabile - in vista di possibili emergenze gravi: dal maltempo estremo a un attacco informatico su larga scala, fino a un'azione ostile condotta da potenze straniere. In parallelo, i ministeri britannici stanno rivedendo i piani di risposta alle crisi, in quello che alcuni osservatori hanno già ribattezzato l'aggiornamento del "manuale di guerra". Come ricostruito da Luigi Ippolito, corrispondente da Londra del Corriere della Sera, dietro questa mossa c'è il progressivo deterioramento dei rapporti tra Londra e il Cremlino, alimentato dal sostegno britannico a Kiev fin dall'inizio del conflitto.

Il nuovo premier Andy Burnham sarebbe stato informato dai vertici dell'intelligence di un possibile rischio di ritorsione diretta da parte russa.

Le forme che potrebbe assumere un'eventuale rappresaglia sono molteplici, secondo la stessa fonte. Si va dal sabotaggio digitale contro infrastrutture strategiche - reti di trasporto, sistemi sanitari - alla possibilità di azioni mirate contro l'industria bellica britannica impegnata nella produzione di equipaggiamento per l'Ucraina, come gli stabilimenti che realizzano droni militari.

"Contatti tra servizi di sicurezza", cosa trapela sul viaggio del capo della Cia a Mosca

La vulnerabilità del sistema è già emersa concretamente: nei giorni scorsi un impianto idroelettrico britannico è stato messo fuori uso da un attacco informatico riconducibile a un gruppo iraniano, episodio che ha acceso ulteriormente l'attenzione sulla tenuta delle infrastrutture critiche del Paese.

Nella ricostruzione giornalistica si ritiene probabile la presenza, sul territorio britannico, di reti operative legate a Mosca, potenzialmente pronte ad agire su ordine, una valutazione che il quotidiano attribuisce ad ambienti della sicurezza, senza indicare fonti nominative. Tra gli scenari considerati più allarmanti figura quello di un "incidente" che coinvolga direttamente mezzi militari britannici, in mare o in aria.

A rendere più concreto il timore di un'escalation ha contribuito anche la decisione di Mosca di richiamare il proprio ambasciatore a Londra, senza indicare per il momento un successore, un gesto diplomatico che viene letto come un ulteriore segnale di raffreddamento dei rapporti bilaterali.

Secondo il “Corriere”, Vladimir Putin avrebbe sperato in un cambio di rotta più accomodante da parte del nuovo esecutivo britannico rispetto alla linea intransigente tenuta dal predecessore di Burnham, Keir Starmer, una ricostruzione che resta, per sua natura, non verificabile in modo definitivo. Le aspettative del leader russo sarebbero però state disattese: uno dei primi atti significativi di Burnham sulla scena internazionale è stato un viaggio a Kiev, coronato dalla consegna di tecnologie militari considerate cruciali per lo sforzo bellico ucraino.

Non si esclude, in questo clima, che il nuovo premier possa diventare a sua volta bersaglio di pressioni o provocazioni dirette. Un precedente inquietante esiste già: l'abitazione di Starmer era stata colpita da un attacco incendiario che gli investigatori avrebbero collegato, secondo alcune ricostruzioni non ancora accertate in via definitiva, a soggetti operanti per conto di Mosca.

Dal primo giorno dell'invasione russa dell'Ucraina, la Gran Bretagna ha mantenuto una posizione di sostegno costante a Kiev, fornendo armi e addestrando militari ucraini su suolo britannico. Una linea di politica estera che si è dimostrata sorprendentemente stabile, sopravvivendo all'avvicendarsi di ben cinque diversi inquilini di Downing Street.