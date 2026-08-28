Trump si auto-incorona: “Sono io il miglior presidente di sempre degli Stati Uniti”

Foto: Lapresse

Alberto Russo 28 agosto 2026 a

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Donald Trump si è autoproclamato il miglior presidente della storia degli Stati Uniti, pubblicando sui social una classifica che lo colloca al primo posto, davanti a figure comunque molto apprezzate dal tycoon come George Washington e Abraham Lincoln. Il post, secondo i media americani, è una risposta indiretta a un sondaggio della Cnn secondo cui il 53% degli elettori repubblicani indica Trump come il presidente repubblicano più ammirato, davanti a Lincoln e Ronald Reagan.

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La graduatoria condivisa dal presidente ha suscitato critiche e ironie anche perché, secondo alcuni osservatori, sarebbe basata su una vecchia classifica pubblicata dalla rivista Life nel 1948, successivamente modificata inserendo Trump al primo posto e relegando nell'ultima categoria, quella dei "falliti", alcuni presidenti democratici a lui invisi come Barack Obama e Joe Biden. La classifica arriva inoltre in contrasto con i giudizi, spesso molto negativi, espressi su Trump da storici e politologi.

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Michael Bailey, politologo della Georgetown University, lo ha recentemente definito "senza dubbio il peggior presidente della storia degli Stati Uniti", sostenendo che "la corruzione e i danni alle istituzioni e alla reputazione degli Stati Uniti nel lungo periodo vanno ben oltre qualsiasi cosa abbiamo visto in precedenza". Anche un sondaggio condotto nel 2024 tra storici e studiosi di scienze politiche aveva collocato Trump all'ultimo posto nella classifica dei presidenti americani, mentre Joe Biden si era piazzato al quattordicesimo.