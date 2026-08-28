Gabriele Fava: il futuro delle pensioni e del welfare italiano | Tieni Il Tempo #10

28 agosto 2026

Benvenuti a una nuova puntata di Tieni il Tempo. Ospite di oggi è Gabriele Fava. Presidente dell’INPS, avvocato giuslavorista e profondo conoscitore del mondo del lavoro, guida uno degli enti più importanti del Paese in una fase di grandi trasformazioni economiche, sociali e demografiche. In questa conversazione parliamo del futuro delle pensioni, del rapporto tra giovani e previdenza, delle nuove esigenze del mercato del lavoro e delle sfide che attendono l’INPS nei prossimi anni. Ma non solo. Affrontiamo anche il tema della sostenibilità del sistema, del rapporto tra imprese e lavoratori e di come cambierà il welfare in un’Italia che invecchia e lavora in modo sempre più diverso. Come si costruisce oggi un sistema capace di proteggere il presente senza compromettere il futuro? Buona visione.