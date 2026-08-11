Trump, la minaccia di un attentato e la "fuga" dall'Air Force One con il camion del catering: il retroscena

Tommaso Manni 11 agosto 2026 a

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Una minaccia di assassinio contro Donald Trump da parte dell'Iran ha portato, il mese scorso, a un'operazione di sicurezza senza precedenti durante la sua visita in Turchia. Lo riporta il Washington Post secondo cui Trump è stato segretamente trasferito dall'Air Force One a un aereo militare C-32A, mentre la Casa Bianca lasciava credere che fosse rimasto sul jumbo jet presidenziale.

Il trasferimento è avvenuto tramite un camion per il catering aeroportuale, per evitare l'attenzione di telecamere e giornalisti. Anche alcuni membri dello staff e della stampa erano convinti che Trump fosse ancora a bordo dell'Air Force One. L'operazione si è svolta durante il vertice NATO di Ankara con i leader mondiali a luglio.

Nei fatti Trump salì a bordo dell'Air Force One davanti alle telecamere, ma poi uscì segretamente a bordo di un camion per il catering da cui fu trasferito su un aereo militare. L'Air Force One, quindi, decollò senza di lui, con a bordo giornalisti e personale della Casa Bianca, fungendo di fatto da aereo esca.