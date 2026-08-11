Mar Rosso, colpita una nave mercantile: "Sono stati gli Houti"

11 agosto 2026 a

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Una nave mercantile è stata colpita nel Mar Rosso meridionale da un proiettile non identificato al largo della costa di al-Makha, nello Yemen. Lo ha riportato United Kingdom Maritime Trade Operations, che ha notificato la prezenza di vittime nell'attacco suggerendo poi alle navi "di navigare con cautela e di segnalare quqalsiasi attività sospetta".

Il governo filo-saudita che controlla parte dello Yemen ha accusato gli sciiti Houthi filo-iraniani, al potere nel resto del Paese, di essere responsabili dell'attacco e ha fatto sapere che il bilancio è di 4 marittimi uccisi (3 pachistani e 1 indonesiano).