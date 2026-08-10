Terremoto in Colombia, decine di vittime sotto i palazzi crollati: le regioni colpite

Foto: Ansa

Tommaso Manni 10 agosto 2026 a

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Trema la terra in Colombia, con decine di morti sotto gli edifici crollati mentre il biilancio, come l'emergenza, è in divenire. Una forte scossa di magnitudo 7.4 è stata registrata nel primo pomeriggio di oggi (ora italiana) in Colombia, alle 7:34 ora locale, come riporta l'istituto statunitense Usgs. Secondo quanto reso noto dal Servizio Geologico Colombiano (SGC) l'epicentro è stato registrato a San José del Palmar, nel dipartimento di Chocó, a circa 280 chilometri a ovest di Bogotá, nella parte occidentale del Paese sudamericano, a una profondità di circa 100 chilometri.

Almeno 22 persone sono morte in Colombia a seguito del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la parte occidentale del Paese. Lo riporta il quotidiano spagnolo El Pais, citando i dati preliminari riportati dai sindaci di Pereira, Manizales e Buenaventura. Le scosse hanno fatto crollare decine di edifici e causato feriti nella provincia di Chocó. Gravi danni si sono registrati anche nella città di Cali, dove il sindaco Alejandro Eder ha riferito che almeno 20 strutture sono crollate "con persone intrappolate all'interno". "Ho richiesto assistenza a Bogotá e Medellín per l'invio di soccorritori", ha scritto Eder in un messaggio sui social.