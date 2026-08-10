Ceuta, rivolta contro la redistribuzione dei migranti: sondaggi e governi locali affossano Sanchez

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Tommaso Manni 10 agosto 2026 a

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Sondaggi, report e governi locali: tutti contro Pedro Sanchez. Il governo e gli inquirenti spagnoli stanno monitorando gli appelli online su Facebook, TikTok e WhatsApp per un altro assalto a Ceuta da parte di marocchini e nordafricani in genere decisi a mettere un piede in Europa. La crisi migratoria partita dalle exclavi spagnoli in Africa è un rebus con una criticità ulteriore, quella dei minori non accompagnati. Le autorità spagnole hanno accolto i minori e cercano le relative famiglie in Marocco, riporta Il Corriere della sera, con 1340 minori registrati altri 5 mila presenti a Ceuta. Il governo dell’exclave vorrebbe distribuirli in altre Comunidad spagnole, ma i governi locali non ci stanno e annunciano una ferma opposizione.

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Il premier Sanchez è sulla graticola. Se li redistribuisce tradisce la promessa "chi arriva a Ceuta resta a Ceuta". Un sondaggio pubblicato dal quotidiano El Mundo riporta che il 46% degli spagnoli è contrario a una redistribuzione dei migranti contro solo il 30% che è favorevole. Poi c'è il problema degli 11 mila subsahariani accampati in terreno spagnolo.

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Intanto migliaia di abitanti di Ceuta sono scesi in piazza in una grande manifestazione in Plaza de la Constitución, chiedendo una risposta alla situazione che la città sta affrontando in seguito all'afflusso di massa di migranti del 30 luglio. Il messaggio lanciato dai dimostranti - riporta la radio Onda Cero - è "Basta così. Ceuta non si arrende". I manifestanti hanno chiesto risposte alla Spagna e all'Europa. "Oltre 15.000 persone sono scese in piazza per chiedere "risposte" alla Spagna e all'Europa in seguito alla crisi migratoria. - si legge- . I partecipanti hanno sostenuto la "convivenza" e l'unità di Ceuta, sventolando bandiere della Spagna e della città e scandendo slogan sulla situazione migratoria e a difesa dell'identità spagnola della città".