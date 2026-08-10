Air India, panico in volo. Perdita di quota e caos: pilota positivo a sostanze psicoattive

10 agosto 2026 a

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Doveva essere un semplice volo partito da Phuket (Thailandia) e diretto a Delhi, ma quello a bordo dell'Air India si è presto trasformato in un incubo. Mentre l'Airbus A320 del volo AI2379 si trovava in rotta di crociera, lo scorso 4 agosto, una repentina perdita di quota - pari a 300 piedi - ha provocato 17 feriti e tanta paura fra i passeggeri (fra questi anche degli italiani).

L'aeromobile è poi atterrato regolarmente a Delhi ma a posteriori il governo indiano ha confermato che un primo test antidroga condotto sul comandante è risultato "non negativo". Il campione è stato quindi inviato per analisi di conferma in laboratorio, come previsto dalle procedure della locale Authority dell'aviazione civile, e in attesa del referto definitivo entrambi i piloti sono stati sospesi dal servizio di volo.