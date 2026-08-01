Iran, venti di guerra: possibile strike Usa. Le ambasciate diramano l'alert

01 agosto 2026 a

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Donald Trump potrebbe ordinare una nuova ondata di attacchi contro l'Iran nelle prossime ore. La dura minaccia, a fronte della mancanza di progressi sul piano diplomatico, potrebbe tradursi in raid contro le infrastrutture energetiche. Secondo alcuni media americani lo strike potrebbe avvenire già questo weekend, ma non è chiaro se all'azione parteciperà anche Israele e in quali modalità. Il governo di Gerusalemme si tiene comunque pronto e i media locali riferiscono che l'esecutivo ha innalzato il livello di allerta per la difesa, senza però modificare le linee guida del Comando del Fronte Interno. Dal canto suo, Teheran ha messo in guardia i nemici sul rischio di conflitto di "vasta portata" e di aver predisposto un piano completo di risposta a qualsiasi offensiva.

In ogni caso, nella regione il livello di allerta è massimo e per questo le rappresentanze diplomatiche Usa in Medio Oriente hanno inviato un alert ai cittadini nella regione a "prestare attenzione e mantenere un'elevata vigilanza" e a "valutare la possibilità di partire, o essere pronti a farlo in caso di escalation".

Intanto il Kuwait ha annunciato che le sue difese aeree hanno contrastato "attacchi ostili da parte di droni" contro "installazioni vitali" nell'ambito dell'"aggressione iraniana". Il ministero degli Esteri ha condannato la "continua aggressione" di Teheran nei suoi confronti. La tensione resta alta anche nello Stretto di Hormuz: l'Ukmto ha segnalato che una petroliera è stata colpita da "un proiettile non identificato" a 11 miglia nautiche a nord-est della città di Lima, in Oman, all'ingresso dello stretto. L'incidente ha provocato danni alla sala macchine, ma non sono state segnalate vittime.