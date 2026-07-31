Spagna, almeno 49mila migranti a Ceuta. Agenti dispiegati in città

31 luglio 2026 a

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Secondo le stime della Spagna, circa 49.000 migranti sarebbero arrivati a Ceuta nelle ultime 24 ore. A dichiararlo è il ministero dell'Interno di Madrid, che su X aggiunge che "Spagna e Marocco rafforzano la coordinazione per affrontare i flussi migratori e si impegnano a rivedere e implementare misure per il rimpatrio, il prima possibile, di tutte le persone che sono entrate illegalmente a Ceuta".

"La lotta contro l'immigrazione clandestina, la tutela dell'integrità delle frontiere esterne dell'Unione e la prevenzione degli abusi del nostro quadro giuridico sono di fondamentale importanza. - ha detto un portavoce della Commissione europea. "Accogliamo con favore - aggiunge - la stretta collaborazione tra Marocco e Spagna per contrastare questi flussi e garantire il rapido rimpatrio di coloro che sono entrati illegalmente a Ceuta, nel rispetto delle norme vigenti".

Nel frattempo, la polizia ha chiuso il centro di Ceuta rafforzando le misure di sicurezza e allontanando i migranti dalla zona in vista dell'arrivo di Pedro Sanchez. Agenti della polizia nazionale e della polizia locale sono stati dispiegati nel centro di Ceuta fin dalle prime ore del mattino per allontanare i migranti dalla zona in vista dell'arrivo del primo ministro spagnolo.

Sono state chiuse al traffico tutte le strade lungo il suo percorso che il Premier dovrà percorrere ed è stato transennato il tratto di avenida Alcalde Sa'nchez Prado, dove si trova il Palazzo Autonomo, luogo in cui il sindaco della città Juan Vivas riceverà il leader socialista alle ore 12:00. Un dispiegamento di truppe così elevato in città non si era mai verificato.