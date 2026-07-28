Medjugorje, sfregio ai luoghi di culto. La polizia alla ricerca dei vandali

28 luglio 2026 a

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Nella notte un grave atto vandalico da parte di ignoti ha colpito Medjugorje, in Bosnia Erzegovina, considerato uno dei principali luoghi di pellegrinaggio mariano al mondo. A dare la notiza è stato il sito La Luce di Maria. A finire nel mirino sono stati i simboli delle presunte apparizioni della Vergine: incendiato l'altare esterno della chiesa di San Giacomo e imbrattate con vernice nera le statue della Madonna sulla Collina delle Apparizioni (Podbrdo) e alla Croce Blu. Sui luoghi sono state trovate anche scritte offensive in lingua inglese, tra cui "Devil in a skirt" (Diavolo in gonnella) e "Evil" (Male).

Secondo le prime ricostruzioni, i vandali sono entrati in azione intorno alle quattro del mattino e, fra le altre cose, hanno danneggiato anche il telone di copertura dell'altare esterno della parrocchia di San Giacomo che era stato recentemente rinnovato. Mentre si quantificano i danni, le autorità locali hanno avviato le indagini per individuare i responsabili.

L'episodio ha suscitato profondo sconcerto tra i pellegrini e la comunità cattolica,specie perché accaduto a pochi giorni dall'apertura del Festival Internazionale dei Giovani (Mladifest), che ogni anno richiama a Medjugorje decine di migliaia di fedeli provenienti da tutto il mondo. Numerosi pellegrini si sono recati fin dalle prime ore del mattino nei luoghi profanati per pregare e manifestare solidarietà alla comunità parrocchiale.