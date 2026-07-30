Migranti, in migliaia invadono l'enclave spagnola di Ceuta. Video choc, bufera su Sanchez

Valerio Castro 30 luglio 2026 a

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Le autorità della città autonoma spagnola di Ceuta hanno chiesto al governo di Madrid di dichiarare lo stato di emergenza nazionale e di richiedere l'intervento dell'esercito mentre migliaia di persone attraversavano il confine per entrare nel suo territorio. I video girati sulla spiaggia di Tarajal mostrano folle di persone, principalmente del Marocco, che aggirano i frangiflutti e corrono lungo la spiaggia e le strade. Sebbene la maggior parte sembri composta da giovani uomini, sono presenti anche famiglie con donne e bambini. L'aggravarsi della situazione al confine tra Spagna e Marocco arriva dopo un aumento del numero di migranti che tentano di raggiungere la piccola enclave spagnola, soprattutto a nuoto. Le scene di persone che attraversano in massa la frontiera ricordano la crisi migratoria del maggio 2021, quando oltre 8.000 migranti entrarono a Ceuta nell'arco di soli due giorni. Juan Jesús Vivas, presidente del governo regionale di Ceuta, ha invitato il governo nazionale di Madrid a dichiarare lo stato di emergenza nazionale per motivi di sicurezza, chiedendo un rafforzamento delle forze di polizia e il dispiegamento dell'esercito lungo il confine. L'impiego di ulteriori agenti di polizia e militari, ha aggiunto, sarebbe necessario "per garantire l'inviolabilità della frontiera e la sicurezza dei cittadini". acg

No es una crisis migratoria en Ceuta, es una declaración de guerra de Marruecos. pic.twitter.com/FaqS2z0u6E — David Santos (@davidsantosvlog) July 30, 2026

Il ministro dell'Interno spagnolo, Fernando Grande-Marlaska, si recheà domani a Ceuta. Il leader di Vox, Santiago Abascal, ha denunciato l'"invasione" di migranti a Ceuta, accusando direttamente il primo ministro Pedro Sanchez di essere responsabile della crisi. In un messaggio pubblicato sui social media, Abascal ha condiviso un video che mostra centinaia di migranti attraversare il confine e ha lanciato un "SOS Ceuta". Il leader di Vox sostiene che i migranti "non fuggono da nessuna guerra, né dalla povertà", e accusa il governo di averne agevolato l'arrivo. "Sono uomini in età militare, convocati dal governo corrotto di Sanchez per assaltare i nostri confini, in modo che possano poi vagare per le strade della Spagna gridando 'Viva Pedro Sanchez'", ha affermato. Abascal collega l'immigrazione irregolare all'aumento della criminalità e attacca il capo del governo, accusandolo di esserne direttamente responsabile e di essere "il capo di una mafia" che agisce "disperatamente" per "rimanere al potere".