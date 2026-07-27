Stati Uniti, spari al Seattle Center. Due morti e cinque feriti, fermato un sospettato

27 luglio 2026 a

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Momenti di panico e paura nella cittadina statunitense di Seattle (Stato di Washington), dove ieri pomeriggio - verso le ore 18 (notte italiana) - una persona ha esploso una raffica di colpi d'arma da fuoco presso il Seattle Center, nel quartiere Lower Queen Anne, che questo fine settimana ha ospitato migliaia di persone per il festival gastronomico "Bite of Seattle". Il bilancio, finora, è di due morti - fra cui un bambino molto piccolo - e cinque feriti.

"È stato il caos più totale" ha raccontato un testimone, mentre la sindaca della città ha reso noto che è stato fermato un sospettato. La polizia non ha fornito informazioni sull'eventuale presenza di altri possibili coinvolti ancora a piede libero. "Le mie preghiere vanno alle famiglie delle vittime e agli operatori impegnati a garantire la sicurezza delle persone" ha commentato il governatore Bob Ferguson.