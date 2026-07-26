Guerra, tensione nel Mar Caspio: l'Iran minaccia vendetta dopo il raid dell'Ucraina

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Alberto Russo 26 luglio 2026 a

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Non resterà senza risposta l'attacco ucraino a una nave mercantile iraniana, costato un morto. È il monito affidato a X dal ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, che punta il dito direttamente sul leader di Kiev. "Volodymyr Zelensky ha attaccato una nave mercantile iraniana, uccidendo un marinaio. Una palese violazione della Carta delle Nazioni Unite, compiuta su istigazione di Israele per trascinare l'Europa nella sua guerra", ha affermato Araghchi, "durante le conversazioni con l'Alto rappresentante europeo Kaja Kallas e il ministro degli Esteri Sergej Lavrov, è stato chiarito che ciò che ha fatto questo scroccone di Kiev non può rimanere senza risposta".

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Sabato scorso il ministero degli Esteri ucraino aveva riferito che una nave mercantile iraniana era stata attaccata dalle forze ucraine. Subito dopo il presidente ucraino, Zelensky, aveva affermato di aver ottenuto "risultati molto concreti con attacchi a lungo raggio nel Mar Caspio, prendendo di mira in particolare navi utilizzate per il trasporto di materiale bellico iraniano, nonché una nave da guerra".

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"L'attacco perpetrato dal regime ucraino contro una nave mercantile iraniana nel Mar Caspio, esplicitamente rivendicato dal capo di tale regime, dimostra il persistente atteggiamento irrazionale e ostile del regime ucraino", aveva protestato la cancelleria di Teheran con una nota nella quale sottolineava di non essere "mai intervenuta nel conflitto tra Russia e Ucraina". Il servizio di Sicurezza ucraino, da parte sua, ha riferito di attacchi con droni contro "navi mercantili soggette a sanzioni internazionali, utilizzate per il trasporto di materiale bellico tra Iran e Russia". L'incaricato d'affari ucraino a Teheran è stato convocato sabato scorso al ministero degli Esteri ed era stato rimproverato da un alto funzionario per questo "atto ostile e criminale".