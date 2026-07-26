Pride Berlino, ucciso l'attentatore Abdul Ballout. Spari sulla polizia, scontro fatale

Foto: Lapresse

Angela Bruni 26 luglio 2026 a

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L'uomo ricercato per l'attentato di ieri sera al Pride di Berlino è stato ucciso durante un'operazione della polizia in un orto nel quartiere Spandau di Berlino. Lo riportano l'emittente tedesca rbb e Die Zeit. La Bild cita informazioni in suo possesso secondo cui il 21enne Abdul Ballout è morto e spiega che c'è stato un intervento della polizia in un orto nel quartiere di Spandau e si è verificato uno scontro a fuoco perché gli agenti sono stati attaccati e hanno risposto al fuoco.

Sorvegliato speciale ma libero di colpire: il fallimento di Berlino sull'attentato al Pride

La polizia di Berlino ha confermato che l'uomo sospettato per l'attacco di ieri al Pride nella capitale tedesca è morto in un'operazione della polizia. "Verso le 18, il sospettato dell'attacco di ieri nel Großer Tiergarten è stato localizzato in un complesso di orti urbani a Spandau", ha riferito la polizia di Berlino, aggiungendo che "secondo le informazioni disponibili finora, l'uomo sarebbe corso verso le nostre forze di intervento con un'arma da taglio, provocando così l'uso delle armi da fuoco da parte della nostra Sek di Berlino". "Nonostante le misure di rianimazione avviate immediatamente dai vigili del fuoco di Berlino, è deceduto sul luogo dell'operazione", aggiunge la polizia di Berlino.