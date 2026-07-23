Iran, Donald Trump valuta attacco massiccio: "Decisione vicina"

Foto: Ansa

23 luglio 2026 a

a

a

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta valutando la possibilità di "un nuovo attacco" su larga scala contro l'Iran e sarebbe vicino a una decisione definitiva. L'ha confermato lo stesso Trump in un'intervista ad Axios, precisando che sul tavolo dell'amministrazione ci sono diverse opzioni militari e che una scelta finale non è stata ancora presa.

Trump minaccia l'Iran: “Ogni nave colpita costerà un ponte o una centrale a Teheran”

Intanto il Dipartimento di Stato americano ha emesso un avviso esortando i cittadini statunitensi in Medio Oriente a prepararsi a situazioni di emergenza durante i viaggi a causa di possibili cancellazioni di voli e interruzioni del traffico aereo dovute alla guerra con l'Iran. Questo avvertimento giunge nel contesto dell'ultima minaccia del presidente Trump di sferrare un "attacco massiccio" contro l'Iran.