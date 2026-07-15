Il piano di Trump, lunedì incontro con Netanyahu: "Alaska e Texas alternative a Hormuz"

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15 luglio 2026 a

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Il premier israeliano Benjamin Netanyahu incontrerà il presidente Usa Donald Trump probabilmente lunedì prossimo alla Casa Bianca. E' quanto riferiscono media israeliani, citando fonti locali. Secondo un funzionario israeliano, il giorno dopo l'incontro con Trump, Netanyahu parteciperà a una cerimonia commemorativa per il senatore Lindsey Graham, morto sabato scorso. La famiglia del senatore repubblicano non ha ancora annunciato la data del funerale o di eventuali cerimonie commemorative. Secondo Walla, Netanyahu punta a incontrare Trump prima del presidente libanese Joseph Aoun, che sarà alla Casa Bianca martedì 21 luglio. Il leader di Beirut Aoun si è rifiutato di incontrare il premier israeliano finché le truppe dell'Idf rimarranno in Libano.

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Intanto il presidente degli Stati Uniti ha indicato gli oleodotti in Texas e Alaska come possibile alternativa allo Stretto di Hormuz, sostenendo che il corridoio marittimo è "aperto per chi vuole attraversarlo", pur ribadendo che resta chiuso all'Iran. In un'intervista a Fox News, Trump è stato interrogato sul forte calo del traffico navale nello stretto. Secondo dati sul monitoraggio delle navi, lunedì sono transitati soltanto dieci mercantili, meno del 10% del volume abituale, dopo l'escalation militare tra Stati Uniti e Iran. "E' aperto se la gente vuole attraversarlo. Non lo stiamo aprendo per l'Iran. E' chiuso per l'Iran sia in entrata sia in uscita. Ma adesso è aperto", ha dichiarato il presidente. Trump ha quindi sostenuto che i nuovi investimenti nelle infrastrutture energetiche statunitensi potrebbero ridurre la dipendenza dallo Stretto di Hormuz. "Negli ultimi mesi sono successe molte cose. Si stanno costruendo oleodotti. Stiamo sviluppando ottime alternative, anche in Texas e in Alaska", ha affermato.