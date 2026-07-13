Parigi, si riunisce la Coalizione dei Volenterosi: al via i vertici su sicurezza e difesa ucraina

13 luglio 2026 a

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Il ministro degli Esteri Antonio Tajani si recherà a Parigi per partecipare, su delega del presidente del Consiglio, ai vertici della "Coalizione contro i missili balistici" e della "Coalizione dei Volenterosi per l'Ucraina". Al centro dell'agenda, il rafforzamento della pressione politica e sanzionatoria sulla Russia e il sostegno all'Ucraina l'indomani del vertice di Ankara. La Farnesina, fra le altre cose, ribadirà il sostegno all'azione contro la flotta ombra di Mosca, anche nel Mediterraneo tramite l'operazione Irini di cui l'Italia ha il comando. Tema centrale saranno poi le minacce russe alla sicurezza nazionale degli Stati membri, specie dopo la decisione da parte di Palazzo Chigi di espellere due addetti dell'ambasciata di Mosca coinvolti in azioni di spionaggio in Italia.

Non solo Ucraina. Fra i dossier anche i lavori per il completo ripristino della libertà di navigazione a Hormuz, più complessa dopo la ripresa degli scontri, e il rafforzamento dell'operazione Aspides nel Mar Rosso. E certamente la presenza in Medio Oriente, nella mediazione fra Israele e Libano e per il sostegno umanitario a Gaza tramite l'impegno italiano per l'avvio delle attività di early recovery nella Striscia.

I lavori del Consiglio Affari Esteri proseguiranno nel pomeriggio con il Forum di alto livello Ue-Consiglio di Cooperazione del Golfo su sicurezza e difesa, alla presenza dei ministri di Oman, Bahrein, Kuwait, il vice ministro dell'Arabia Saudita, i ministri di Stato di Qatar ed Emirati Arabi Uniti e il segretario generale del Consiglio di Cooperazione del Golfo.

Alla Coalizione contro i missili balistici, invece, si parlerà del rafforzamento della difesa aerea europea. Riunione a cui prenderanno parte anche Francia, Germania, Regno Unito, Norvegia, Danimarca, Svezia e ovviamente Ucraina. All'evento è prevista anche la partecipazione di diverse aziende europee leader dell'industria di settore. Una settimana densa di impegni per calibrare l'assetto strategico e difensivo dell'Italia.