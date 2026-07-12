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Francia sotto scacco dei violenti. Parigi blindata per il 14 luglio e la semifinale con la Spagna

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Foto: Lapresse
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Gianni Di Capua
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La Francia mobiliterà 70.000 agenti di polizia e gendarmi in tutto il Paese il 14 luglio e la notte successiva per garantire la sicurezza delle celebrazioni della Festa Nazionale francese e di eventuali assembramenti legati alla semifinale dei Mondiali di calcio tra Francia e Spagna. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno Laurent Nunez in un'intervista a BMF TV, spiegando che martedì prossimo sarà una giornata particolarmente complessa a causa della sovrapposizione delle celebrazioni della Festa Nazionale francese con la partita tra Francia e Spagna. In caso di vittoria della Francia, le autorità dovranno gestire eventuali assembramenti e festeggiamenti in tutto il Paese. "In caso di vittoria, che è ciò che tutti desiderano e in cui io sono il primo a credere, ci saranno ovviamente festeggiamenti sportivi" ha detto Nunez, aggiungendo che le forze dell'ordine saranno dispiegate per prevenire eventuali disordini.

 

 

L'operazione mirerà a prevenire possibili tumulti e a rispondere immediatamente ad atti di violenza o vandalismo, dopo che i festeggiamenti successivi ai quarti di finale dei Mondiali hanno portato a 89 arresti e a diversi episodi isolati, tra cui la morte accidentale di un adolescente. "Ci saranno interventi sistematici. Interverremo dal momento in cui si verificheranno danni o attacchi" ha avvertito il ministro. A Parigi, le autorità stanno preparando un'operazione specifica a causa della concomitanza di diversi eventi: la parata militare, le tradizionali celebrazioni della Festa della Bastiglia e un'eventuale festa sportiva in caso di vittoria della nazionale francese.

 

 

Nunez ha sottolineato che le forze dell'ordine interverranno in caso di qualsiasi tentativo di turbare l'ordine pubblico e ha ribadito che non ci sarà alcuna tolleranza per qualsiasi tentativo di violenza o danneggiamento di beni e spazi pubblici.

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