La minaccia di Israele: "Pronti ad attaccare l'Iran per la terza volta"

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09 luglio 2026 a

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Israele è pronto ad attaccare "per la terza volta" l'Iran se necessario, e a farlo "con una forza ancora maggiore". L'ha detto il ministro della Difesa israeliano Israel Katz. "Le forze armate sono pronte e in allerta per riprendere i combattimenti, per riconquistare la superiorità nei cieli e colpire di nuovo in Iran, per eliminare minacce, anche per la terza volta, se necessario", ha detto Katz, intervenendo durante una cerimonia militare. "Se dobbiamo andare di nuovo, lo faremo, anche con una forza maggiore", ha poi aggiunto.

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Quanto al nodo libanese, i vertici di Tel Aviv assicurano: "Resteremo nella zona cuscinetto finché le infrastrutture di Hezbollah non saranno completamente smantellate", e la zona inoltre "sarà sgomberata dai suoi abitanti". L'ha detto il ministro della Difesa israeliano Israel Katz, a meno di una settimana dalla ripresa dei negoziati con rappresentanti del governo di Beirut. Dall'invasione del Libano meridionale avviata a marzo, l'esercito di Tel Aviv detiene il controllo di un'area - che chiama "zona cuscinetto" - ampia 620 chilometri quadrati, in violazione della sovranità libanese.